Немецкий депутат Шмидт не исключил, что россиянам будет сложно получить Шенгенскую визу

Россияне уже скоро могут испытывать проблемы с получением Шенгенских виз. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

«Россию до сих пор пытаются какими-то поучительными мерами привести к послушанию», — отметил он.

Депутат отметил, что единого мнения по поводу санкций в отношении России в Германии нет. Если бизнес настроен на поддержание конструктивных отношений, то политическая элита «взяла курс на конфронтацию с Россией».