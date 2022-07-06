Германии следует пойти на диалог с Россией, запустить «Северный поток — 2» на ограниченный период, чтобы обеспечить газом граждан и промышленность, и пересмотреть санкции. Об этом заявил в интервью Rheinische Post депутат бундестага Клаус Эрнст.

«Федеральное правительство должно сделать все, чтобы обеспечить энергоснабжение. Для этого вам придется поговорить с Россией. При необходимости ввести в эксплуатацию „Северный поток — 2“ на ограниченный период времени, если поставка газа не может быть гарантирована иным образом», — сказал он.

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата напомнил, что многие компании не могут перевести производственные процессы на другие источники энергии и отказ от российского газа ударит не только по рядовым немцам, но и промышленности в целом. По его мнению, правительство недооценило риски и совет выключать отопление или отказаться от подогрева бассейнов не решит проблему.

Власти должны начать сдерживать цены на энергоносители за счет увеличения поставок, в том числе из России. Клаус Эрнст признал, что санкции оказались неэффективными — несмотря на сокращение объема поставок, российская выручка выросла. Сальдо счета текущих операций России с остальным миром увеличилось почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Россия не останавливается, продолжает хорошо зарабатывать на сырье, а наши граждане и экономика страдают от напрочь проваленной санкционной политики. На этом фоне сохранять санкции таким образом аморально», — сказал депутат.

О том, что власти Германии вернутся к вопросу запуска газопровода, сказал в мае посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Он отметил, что «Северный поток — 2» полностью готов к работе и может начать поставки в любой момент. Строительство завершилось осенью прошлого года, но процесс сертификации приостановили по политическим мотивам. В ответ Россия ввела санкции.