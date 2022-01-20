Немецкий депутат призвал сосредоточиться на диалоге с Россией вместо санкций

В отношениях Запада и России нужна вербальная деэскалация, считает депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер. Санкционные требования, по его мнению, не идут на пользу переговорному процессу.

Штегнер отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что придерживается мнения о том, что сейчас нет смысла соревноваться в санкционных требованиях.

«Я выступаю за словесное разоружение и за поддержку дипломатических усилий. Сейчас настало время для переговоров на высоком уровне, а не для череды советов или требований ввести санкции», — сказал немецкий политик.

Штегнер считает, что нужно понимать партнеров и собеседников, чтобы найти решение конфликта, приемлемое для всех сторон. Он при это отметил, что в таких случаях необязательно вставать на сторону оппонента.

«Сейчас нужны деэскалация и сдержанность. И я выступаю за сдержанность в риторике, которая исходит от немецкой стороны. Но при этом Россия тоже должна попытаться поставить себя на место Украины и Европы», — заметил он.

По мнению Штегнера, Россия могла бы разрядить ситуацию, если бы, к примеру, сократила на 20% численность войск на границе с Украиной. Так, по мнению немецкого политика, РФ смогла бы обеспечить отправную точку для новых переговоров.

Говоря о требованиях посла Украины продать Киеву вооружения, Штегнер отметил, что в войне с Европой никто не может быть заинтересован, а Германия должна стремиться к дипломатии. Он напомнил, что глава МИД страны Анналена Бербок исключила поставки оружия в кризисные регионы. Сам Штегнер видит роль Германии как защитника дипломатии и мира, а не как поставщика оружия.