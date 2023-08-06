Мир 06 августа 2023, 02:49 Немецкий депутат призвал прекратить поставки оружия на Украину Депутат Вайдель: ФРГ должна придерживаться нейтралитета в украинском конфликте Pxhere

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Правительство ФРГ должно придерживаться нейтралитета и прекратить поставлять оружие на Украину. Такого мнения придерживается сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алиса Вайдель. Свое мнение на этот счет политик высказала в интервью телеканалу Welt, которое опубликовано на YouTube.

Члены партии «АдГ», по ее словам, не поддерживают оказание военной помощи Украине и выступают в поддержку переговоров.

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«Германии стоит быть нейтральной стороной в этом противостоянии», — заявила Вайдель.

Также политик призвала не закрывать глаза на предысторию украинского конфликта. Она заметила, что сегодня эта тема не обсуждается. Вайдель добавила, что для разрешения подобных ситуаций следует помнить, с чего все началось.

Политик также отметила, что действия Североатлантического альянса в ситуации на Украине совершались под влиянием Соединенных Штатов. Из-за стремления Вашингтона извлечь выгоду под угрозой оказалась безопасность всей Европы, отметила Вайдель.

Ранее СМИ сообщили, что руководство Германии замедлило поставки обещанного Украине оружия. Как заметил журналист Грегор Швунг, страна не отправила ВСУ 20 БМП Marder, четыре комплекса ПРО IRIS-T и 12 стартовых установок.