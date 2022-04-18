Немецкий депутат призвал не делать скоропалительных выводов по Буче

В Германии выступили за отказ от поспешных выводов о провокации в украинской Буче. Проведением объективного расследования произошедшего должна заняться международная группа.

Депутат немецкого бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок высказал идею в ходе обращения на YouTube-канале партийного отделения в Лейпциге. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы не должны терять понимание ситуации и делать преждевременные выводы», — сказал Науйок.

Какие-либо умозаключения, добавил он, возможны только после готовности выслушать все стороны. По словам немецкого депутата, для проведения объективного расследования нужно создать международную независимую группу.

«Поэтому я призываю своих коллег до окончания официального расследования независимой группой следователей ни в коем случае не выносить предварительный приговор», — подчеркнул Науйок.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что предоставленные украинскими властями фото и видео о якобы «преступлениях» российских военных в Буче являются провокацией. Подразделения ВС РФ покинули город в Киевской области 30 марта, а южные окраины Бучи, в том числе и жилые кварталы, круглосуточно находились под обстрелами ВСУ.