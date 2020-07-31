Немецкий депутат предложил ввести санкции против США
Штеффен Котре, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по энергетике, призвал ФРГ ввести ответные санкции против США по «Северному потоку — 2». Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам политика, он уверен, что проект доведут до конца. Так как Россия всегда находит выход из сложных ситуаций. Он отметил, что важно понимать, готова ли Европа поддерживать Германию.
«Правительство и канцлер вновь подчеркнули, что они не хотят принимать встречные меры, что они хотят остановиться на переговорах. Я считаю, что это капитуляция суверенитета», — приводит слова Котре «Газета.ru».
Он считает, что нужно ввести ответные санкции против США.