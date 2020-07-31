Немецкий депутат предложил ввести санкции против США

По словам политика, он уверен, что проект доведут до конца. Так как Россия всегда находит выход из сложных ситуаций. Он отметил, что важно понимать, готова ли Европа поддерживать Германию.

«Правительство и канцлер вновь подчеркнули, что они не хотят принимать встречные меры, что они хотят остановиться на переговорах. Я считаю, что это капитуляция суверенитета», — приводит слова Котре «Газета.ru».

Он считает, что нужно ввести ответные санкции против США.