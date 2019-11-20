Немецкий депутат предложил России устроить общее празднование юбилея Победы

Путин пригласил главу Монголии на празднование 75‑летия Победы Подробнее

Дитмар Барч провел встречу с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Немецкий депутат подчеркнул, что у России и Германии есть поводы для совместной работы. Он также отметил, что властям обеих стран необходимо наладить общение и провести совместное празднование 75-летнего юбилея со дня Победы в 1945 году.

Дитмар Барч также обратил внимание на то, что Россия и Германия могут провести некоторые конференции на тему экономики, культуры и спорта совместно.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга приедет на торжества, посвященные юбилею Победы.