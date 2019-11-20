Немецкий депутат предложил России устроить общее празднование юбилея Победы
Немецкий политик и член Бундестага Дитмар Барч выступил с предложением совместно с Россией праздновать 75-летие Победы в 2020 году. Об этом сообщила «Политика сегодня».
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Дитмар Барч провел встречу с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Немецкий депутат подчеркнул, что у России и Германии есть поводы для совместной работы. Он также отметил, что властям обеих стран необходимо наладить общение и провести совместное празднование 75-летнего юбилея со дня Победы в 1945 году.
Дитмар Барч также обратил внимание на то, что Россия и Германия могут провести некоторые конференции на тему экономики, культуры и спорта совместно.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга приедет на торжества, посвященные юбилею Победы.