Немецкий депутат пожаловался на попадание в список террористов на Украине | 360°

Мир 05 ноября 2022, 20:48 Немецкий депутат пожаловался на попадание в список террористов на Украине Глава СДПГ Мютцених заявил о попадании в украинский список террористов за призыв к миру Pixabay

Читать 360tv в

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених рассказал, что власти Украины внесли его в «список террористов». По словам парламентария, сделали это из-за его призывов к прекращению огня, сообщило издание RP Online.

Мютцених признался, что ему непросто смириться с попаданием в террористический перечень. Он сравнил это с получением второстепенных угроз.

Реклама

«Я раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступаю за прекращение огня», заявил немецкий парламентарий на съезде партии в столице ФРГ.

Реклама

Лидер парламентской фракции СДПГ пожаловался на дискриминацию тех, кто, как и он, выступает за прекращение огня и поиск решения украинского кризиса за столом переговоров. По словам Мютцениха, конфликт не должен завершаться на поле боя.

После завершения спецоперации Россия останется соседом Евросоюза и с ней нужно будет продолжать отношения, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Он также высказался за поиск дипломатических путей решения конфликта на Украине.