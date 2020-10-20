Немецкий депутат объявил, что в Германии наступит темнота при отказе от «Северного потока — 2»
На важность проекта обратил внимание в беседе с газетой «Вечерняя Москва» депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.
Если Германия решит отказаться от «Северного потока — 2» и перейдет на поставки газа из США, то цены на электроснабжение в стране резко вырастут. Негативные изменения почувствуют граждане страны, которые на фоне пандемии коронавируса и так лишились части своих доходов.
При условии более дешевых поставок голубого топлива из России энергоснабжение будет обеспечено в долгосрочной перспективе. К подобному исходу событий давно призывают в партии Линдеманна.
«Германии нужен „Северный поток — 2“. Потому что без российского газа немцы будут в темноте», — подчеркнул он.
Стоимость электричества и энергии в Германии, напомнил парламентарий, уже вдвое выше, чем в других странах Евросоюза.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заметил, что газопровод обязательно достроят. Точные сроки он называть не стал.