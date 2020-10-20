Германия нуждается в реализации проекта «Северный поток — 2». Отказ от строительства российского газопровода отрицательно скажется в первую очередь на рядовых немецких гражданах. Об этом сказал депутат Гуннар Линдеманн.

На важность проекта обратил внимание в беседе с газетой «Вечерняя Москва» депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

Если Германия решит отказаться от «Северного потока — 2» и перейдет на поставки газа из США, то цены на электроснабжение в стране резко вырастут. Негативные изменения почувствуют граждане страны, которые на фоне пандемии коронавируса и так лишились части своих доходов.

При условии более дешевых поставок голубого топлива из России энергоснабжение будет обеспечено в долгосрочной перспективе. К подобному исходу событий давно призывают в партии Линдеманна.

«Германии нужен „Северный поток — 2“. Потому что без российского газа немцы будут в темноте», — подчеркнул он.

Стоимость электричества и энергии в Германии, напомнил парламентарий, уже вдвое выше, чем в других странах Евросоюза.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заметил, что газопровод обязательно достроят. Точные сроки он называть не стал.