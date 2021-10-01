Немецкий депутат Нольте назвал нереальным отказ от российского газа в Германии

Планы правительства Германии по отказу от поставок российского газа к 2045 году выглядят нереалистичными. С таким заявлением выступил депутат бундестага Ян Нольте. Слова парламентария привела газета «Известия».

Представитель парламентской партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте сообщил, что заявление канцлера Ангелы Меркель о возможности отказа от российского газа совершенно неправильно. Политик считает, что климатические цели Германии основаны на непродуманных стратегиях. Ян Нольте добавил, что его партия считает нереалистичными нынешние стратегии.

«Нам нужна энергия, удовлетворяющая базовые потребности: это атом, уголь или газ. Может быть, в какой-то момент появятся альтернативы, которые смогут их заменить», — рассказал политик.

При этом он добавил, что запуск «Северного потока — 2», возможно, положительно скажется на ситуации, потому что из-за повышения конкуренции на рынке цены на газ могут снизиться.

Депутат Госдумы Владимир Гутенев высказался о прошедших в Германии выборах. По его мнению, результаты кампании положительно скажутся на реализации «Северного потока — 2».