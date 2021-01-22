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    22 января 2021, 13:37

    Немецкий депутат: Меркель находится между Россией и Москвой

    Дарья Морозова

    Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт выразил мнение, почему канцлер Германии Ангела Меркель не собирается участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».

    По данным телеканала «Царьград», Гердт считает, что Меркель находится между Москвой и Вашингтоном. Он уверен, что она устала лавировать между ними.

    «Это очень тяжело. Я думаю, Меркель физически устала. Ее стратегия — выживание. Преемник канцлера — это тот, кто обеспечит ее безопасный уход», — заключил он.