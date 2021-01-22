Немецкий депутат: Меркель находится между Россией и Москвой

По данным телеканала «Царьград», Гердт считает, что Меркель находится между Москвой и Вашингтоном. Он уверен, что она устала лавировать между ними.

«Это очень тяжело. Я думаю, Меркель физически устала. Ее стратегия — выживание. Преемник канцлера — это тот, кто обеспечит ее безопасный уход», — заключил он.