Германии все равно, по каким каналам поставляют российский газ, заявил ТАСС глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст. Парламентарий отметил, что его страна все еще нуждается в голубом топливе из России.

По словам депутата, если по любым причинам «Северный поток — 2» останется единственным вариантом, способным обеспечить страну газом, трубопровод нужно будет запустить.

«В целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию. Он и так и так остается российским. <…> Если [министр по делам экономики и защиты климата] Роберт Хабек настаивает, чтобы Россия выполняла контракты, то это говорит, что газ нужен. И все равно, по какому каналу он доставляется», — высказался о проблеме депутат.

Благополучие Германии не в последнюю очередь зиждется на поставках российского газа, заявил депутат бундестага Евгений Шмидт. Он отметил, что использование «Северного потока» полностью отвечает национальным интересам ФРГ.