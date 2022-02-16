Немецкий депутат Барч предложил сделать Меркель посредником между Россией и Украиной

Ангела Меркель могла бы стать посредником между Россией и Украиной и способствовать урегулированию конфликта, считает сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч. Об этом написала «Политика сегодня».

Ангела Меркель обладает авторитетом у обеих сторон, в отличие от правительства нового канцлера Олафа Шольца, считает политик. Барч предложил правительству «совместно с Францией выбрать Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной».