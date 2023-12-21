21 декабря 2023, 08:52
Немецкий бизнесмен жестко ответил Блинкену из-за Украины
Немецкий бизнесмен Дотком призвал не доверять США после заявлений об Украине
Сотни тысяч жителей Украины погибли в спровоцированном США конфликте, к которому сама республика не имела никакого отношения. Об этом в социальной сети X написал немецкий предприниматель Ким Дотком.
Таким образом он отреагировал на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, который указал на отсутствие у Штатов «волшебного горшка с деньгами» для выделения помощи Украине.
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«Для вас волшебного горшка нет, извините, Украина! Никогда не доверяйте американскому правительству. Из-за прокси-войны США уже погибли сотни тысяч украинцев, хотя она никогда не касалась самой Украины. Вы полностью облажались», — заявил Дотком.
Бизнесмен напомнил, что в начале конфликта США использовали риторику о нерушимой поддержке Украины и готовности выделять деньги столько, сколько потребуется, но сейчас оно сильно поменялась.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большая часть выделяемой американской помощи остается внутри самих США.
США
Украина
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