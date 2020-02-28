Немецкий банкир: экономика ФРГ пострадает из-за коронавируса

«Экономический подъем в Германии в этом году может быть несколько ниже, чем наши эксперты прогнозировали в декабре», — цитирует банкира портал News.ru.

По его словам, из-за коронавируса пострадают такие сферы, как торговля и туризм. В целом же, по мнению Вайдмана, под удар попадет тот сектор немецкой экономики, который ориентирован на экспорт.