Мир 09 января 2024, 16:10 Немецкий адвокат Зингер высказал мнение, что Шольцу не удастся переизбраться на новый срок

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Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с ИА НСН выразил мнение, что канцлеру Олафу Шольцу не удастся переизбраться на новый срок из-за ситуации в стране.

По его словам, то, что делает нынешнее руководство, губительно для Германии.

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«В случае проведения новых выборов за Шольца никто не проголосует, причем именно по этой причине вряд ли правительство добровольно уйдет в отставку», — добавил Зингер.

Ранее СМИ писали, что в Германии прошла масштабная акция протеста среди фермеров, требующих отменить планы правительства лишить их налоговых вычетов и скидок на дизельное топливо.