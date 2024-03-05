Мир 05 марта 2024, 10:24 Немецких журналистов выгонят из России при одном условии МИД: немецкие журналисты покинут Россию, если в ФРГ помешают отечественным СМИ Freepik

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Если немецкие власти попытаются мешать работе российских журналистов, то представители СМИ из Германии покинут Россию. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел страны Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».

«Если они тронут российских корреспондентов и все-таки доведут задуманное до конца, то из России поедут германские журналисты», — сказала она.

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Ранее послу Германии объявили демарш после слива обсуждения атаки на Крымский мост. В российском МИД от мужчины потребовали объяснений после слива диалога двух офицеров бундесвера о передаче Украине ракет и ударам по российским территориям.

Кроме того в дипведомстве предупредили, что Россия жестко ответит, если в Германии продолжат ограничивать работу российских журналистов. Запад придется заплатить за те разрушительные действия, которые планировал и успел реализовать.

Правительство США решили не комментировать утечку разговора немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне между НАТО и Россией. Но представитель британского премьер-министра Риши Сунака назвал слив диалога серьезной проблемой, в которой нужно разобраться.