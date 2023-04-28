Мир 28 апреля 2023, 02:07 Немецких журналистов обеспокоила введенная Киевом цензура на фоне обещанного контрнаступления Der Freitag: Киев стремится контролировать всю информацию о боевых действиях на Украине РИА «Новости»

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Немецкая газета Der Freitag выразила обеспокоенность тем, что Киев ввел цензуру на фоне ожидаемого контрнаступления. Издание пришло к выводу, что власти страны стремятся контролировать всю поступающую в западные СМИ информацию о действиях в зоне конфликта.

В качестве аргумента газета привела тот факт, что ВСУ ограничили работу журналистов на поле боевых действий и прилегающих к нему районах.

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«Стоит опасаться, что цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной картины происходящего. Кажется, освещаться ожидаемое контрнаступление будет непосредственно из Киева», — сказано в публикации.

На военные территории репортеры допускаются только в сопровождении военных. А в некоторых местах журналистам и вовсе запрещено работать.

В последнее время из Киева поступают противоречивые заявления о сроках контрнаступления. Изначально оговаривалось, что оно начнется «в ближайшее время», затем была указана дата 30 апреля. Эксперты отметили, что верить таким заявлениям нельзя, поскольку это может быть обыкновенной дезинформацией.

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