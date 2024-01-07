Мир 07 января 2024, 22:45 Немецких парламентариев предложили проверить на психические расстройства Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предложил проверить депутатов ФРГ на психрасстройства Unsplash

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Депутат немецкого бундестага, которые призвали нанести удары по России, необходимо проверить на наличие психических расстройств. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Джонсон ответил на требования группы депутатов, призвавших канцлера ФРГ Олафа Шольца направить Украине ракеты Taurus. Некоторые из них заявили, что снаряды можно использовать для ударов по российской территории.

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Бывший аналитик ЦРУ счел предложение парламентариев абсурдным. Американец подчеркнул, что подобное решение дорого обойдется жителям ФРГ, и призвал их задуматься о том, кого они выбрали в парламент. По словам Джонсона, действия немецких депутатов могут спровоцировать вооруженный конфликт, в который окажутся вовлечены все страны Европы.

«Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?» — предположил Джонсон.

Ранее экс-президент ФРГ Йоахим Гаук заявил, что нынешняя международная ситуация представляет большую опасность, чем холодная война, из-за низкого уровня стабильности.