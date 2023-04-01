01 апреля 2023, 07:53
Немецких наемников заметили на линии боевого соприкосновения в Запорожье
Член ВГА Рогов заявил о появлении немецких наемников на участке фронта в Запорожье
Немецкие наемники появились на участке фронта в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сейчас на запорожском направлении появились немцы — молодые, буквально 20 с небольшим лет», — сказал он.
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Кроме того, по его словам, радиоперехваты с линии боевого соприкосновения фиксируют польскую речь.
Ранее Рогов уличил ВСУ в накапливании сил в Запорожской области. В находящейся под контролем киевского режима части региона при этом происходят перебои с интернетом и мобильной связью.
По словам Рогова, все это делается специально, чтобы местные жители не смогли сообщить о том, что там происходит.
По мнению председателя движения «Мы вместе с Россией», ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте.
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