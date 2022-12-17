Мир 17 декабря 2022, 18:42 Немецкие зоозащитники подадут в суд на владельцев лопнувшего аквариума AquaDom Зоозащитники PETA готовят иск против владельцев лопнувшего аквариума AquaDom РИА «Новости»

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Немецкая организация защиты животных PETA рассматривает вопрос о подаче в суд на владельцев аквариума AquaDom. В результате происшествия 1,5 тысячи рыб, которые находились в нем, погибли, сообщило РИА «Новости».

Активисты также хотят добиться установки мемориала в память об этих животных.

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«AquaDom превратился в смертельную ловушку для всех существ, запертых в нем. Эта рукотворная трагедия показывает, что аквариумы не являются безопасным местом для рыб», — рассказал представитель организации Петер Хеффкен.

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Он подчеркнул, что восстанавливать AquaDom ни в коем случае нельзя. Кроме того, вырывать рыб из их естественной среды для развлечения людей неправильно, добавил активист.

Хеффкен отметил, что в будущем зоозащитники могут также подать в суд на сеть океанариумов Sea Life, к которой относился AquaDom. Кроме того, они выступают против строительства еще одного аквариума компании Coral World в Берлине.