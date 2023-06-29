Мир 29 июня 2023, 09:50 Немецкие журналисты указали на провал визита главы МИД Германии в ЮАР Handelsblatt: визит главы МИД ФРГ в Преторию не заставил ЮАР отдалиться от России РИА «Новости»

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Поездка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в ЮАР не заставила Преторию отдалиться от России. Об этом написала немецкая газета Handelsblatt.

Бербок отправилась в ЮАР в начале недели. Там она встретилась с министром иностранных дел африканской страны Наледи Пандор, а также президентом Сирилом Рамафосой. При этом переговоры с главой Южно-Африканской республики продлились 75 минут вместо запланированных 30. Однако по словам авторов публикации, успехи Бербок оказались ограниченными.

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Издание написало, что глава МИД ФРГ хотела отговорить страну от пророссийского курса. В ЮАР же на сотрудничество с Москвой смотрят иначе.

«Отношения Германии с Южной Африкой непростые. Правящая партия АНК официально заявляет о нейтральности, но занимает пророссийскую позицию в конфликте на Украине», — указано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой подготовку к саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация на встрече с африканской затронула тему продления зерновой сделки. По его словам, в ходе переговоров подчеркнули важность поставок именно российской продукции в Африку.