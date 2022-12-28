Мир 28 декабря 2022, 10:22 Немецкие журналисты предположили, зачем Зеленскому «мирный саммит» Frankfurter Rundschau: Украина задумала «мирный саммит» для создания видимости дипломатии Unsplash

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Лидер Украины Владимир Зеленский хочет провести «мирный саммит», чтобы создать иллюзию дипломатии, а «серьезные» переговоры ему не нужны. Об этом написало немецкое издание Frankfurter Rundschau.

«Киев в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией», — считает автор материала.

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По его мнению, украинские власти осознают, что конфликт в стране лег тяжелым бременем на население европейских государств, которые ее поддерживают. Поэтому количество сторонников мирных переговоров растет. Журналист издания подчеркнул, что СМИ должны чаще говорить о реальных целях Украины.

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О том, что правительство страны хочет провести «мирный саммит» в ООН к концу февраля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он указал на то, что дипломатический путь приведет к завершению конфликта. При этом политик считает, что Россию нужно сначала наказать через международный суд, а потом приглашать на этот саммит.