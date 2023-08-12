12 августа 2023, 04:05
Немецкие журналисты объяснили, как России удается срывать контрнаступление ВСУ
Der Spiegel: ВС России стали срывать наступление ВСУ, когда пошли на Купянск
Российские солдаты срывают контрнаступление ВСУ, потому что наступают на северо-восток, пока украинские формирования пытаются прорвать оборону ВС России. Об этом сообщил Der Spiegel.
«Наступая на северо-восток, российские генералы срывают контрнаступление Киева. Обе стороны преследуют одну и ту же цель: вывести войска противника с окруженного юга», — сказано в материале.
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Авторы публикации отметили, что цель наступления ВС РФ на Купянск состоит в принуждении украинской армии отвести свои силы с юга. Это плохо для ВСУ, потому что они стараются продавить российскую оборону.
«Только киевские войска на юге пытаются прорвать российские рубежи обороны, русские создают новый очаг борьбы на северо-востоке», — написано в статье.
Ранее стало известно, что украинская сторона до сих пор не дошла до основных линий российской обороны. ВСУ нужны танки Leopard 2 и другая западная техника, чтобы достичь результатов в наступлении.
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