Мир 12 августа 2023, 04:05 Немецкие журналисты объяснили, как России удается срывать контрнаступление ВСУ Der Spiegel: ВС России стали срывать наступление ВСУ, когда пошли на Купянск РИА «Новости»

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Российские солдаты срывают контрнаступление ВСУ, потому что наступают на северо-восток, пока украинские формирования пытаются прорвать оборону ВС России. Об этом сообщил Der Spiegel.

«Наступая на северо-восток, российские генералы срывают контрнаступление Киева. Обе стороны преследуют одну и ту же цель: вывести войска противника с окруженного юга», — сказано в материале.

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Авторы публикации отметили, что цель наступления ВС РФ на Купянск состоит в принуждении украинской армии отвести свои силы с юга. Это плохо для ВСУ, потому что они стараются продавить российскую оборону.

«Только киевские войска на юге пытаются прорвать российские рубежи обороны, русские создают новый очаг борьбы на северо-востоке», — написано в статье.

Ранее стало известно, что украинская сторона до сих пор не дошла до основных линий российской обороны. ВСУ нужны танки Leopard 2 и другая западная техника, чтобы достичь результатов в наступлении.