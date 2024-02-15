Мир 15 февраля 2024, 22:10 Немецкие журналисты назвали Путина «мастером троллинга» Der Spiegel заподозрил Путина в троллинге после слов о дееспособности Байдена РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин решил потроллить американские власти словами, что Россия предпочла бы работать с Джо Байденом из-за его «опытности и прогнозируемости». Об этом заявил немецкий журнал Der Spiegel.

По мнению авторов статьи, российский лидер, вероятно, говорил это всерьез, однако все равно «сделал подарок» именно экс-президенту США Дональду Трампу.

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«Путин удивил многих четкими словами в поддержку демократа Байдена», — отметили в материале.

После интервью возник вопрос, серьезно ли говорил Путин «или он просто троллит действующего американского президента». Дональд Трамп сразу же использовал слова президента России, чтобы изобразить себя «сильным лидером, которого опасается Кремль».

Ранее Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным президентом США, писал RT. Трамп назвал слова российского лидера настоящим комплиментом.