Мир 23 июня 2023, 19:50 Немецкие журналисты назвали контрнаступление ВСУ вялым и медленным Bild назвала контрнаступление ВСУ вялым из-за малого количества авиации и ПВО Ministry of Defense of Ukraine

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Вялое и медленное контрнаступление ВСУ связано с нехваткой средств противовоздушной обороны и авиации. Об этом написала немецкая газета Bild.

Авторы напомнили, что именно этих типов вооружений от стран Запада требовал президент Украины Владимир Зеленский на протяжении нескольких последних месяцев.

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Кроме того командование украинской армии предоставило западную технику только небольшому количеству войск, которые предсказуемо перебросили на южные и восточные рубежи линии соприкосновения. Этой ситуацией воспользовались российские военные, которые выстроили серьезную оборону, способную выдержать сильные атаки, указали журналисты издания.

Эту информацию подтвердил командующий сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский. В своем комментарии он отметил, что командование российской армии предугадывает пути наступления ВСУ и возводит там мощные оборонительные укрепления, которые сложно прорвать.

С обвинениями о поздних поставках оружия в адрес стран Запада обратился советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он заявил, что время, которое власти страны потратили на переговоры, российские военные использовали для укрепления обороны. По его словам, в сложившихся условиях для достижения успеха требуется разумный и взвешенный подход, а не быстрые победы.