Немецкие власти придумали способ экономить топливо на автовладельцах

Федеральные земли Германии на прошедшей конференции в Вильгельмсхафене выступили за ограничение скоростного режима на автобанах ради экономии топлива для автовладельцев. Об этом сообщило издание Das Erste.

Министры объяснили свое решение экономить топливо ситуацией на Украине, а также заявили о необходимости отказа от импорта энергоресурсов.

Министр окружающей среды Нижней Саксонии Олаф Лиз добавил, что эта мера также поспособствует улучшению экологического фона в Германии.

При этом верхняя планка нового режима скорости все еще не установлена. Лиз предложил ограничить ее 130 километрами в час.

«Настало время для бережного отношения к ресурсам и большей экономии. Гонки на трассах не соответствуют требованиям нынешнего времени», — заявил Лиз.

Глава Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Русвурм сообщил, что отказ от российского газа обернется катастрофой для немецкой промышленности. По его словам, некоторые компании уже не смогут вновь запустить производство.