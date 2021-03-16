Немецкие ученые объяснили отказ от вакцины AstraZeneca

Ученые немецкого Института Пауля Эрлиха, которые рекомендовали властям Германии приостановить использование вакцины AstraZeneca, считают, что выявленные случаи «особого тромбоза вен головного мозга» могут быть связаны с вакцинацией.

Новые случаи тромбоза были зарегистрированы с 12 марта. Ученые не исключают, что они могли произойти после инъекции препаратом компании AstraZeneca. Об этом рассказал в интервью каналу ZDF президент учреждения Клаус Чичутек.

В Германии в качестве меры предосторожности приняли решение приостановить использование вакцины до тех пор, пока связь между тромбозом и препаратом не изучат до конца.

Ранее Всемирная организация здравоохранения пообещала в течение недели опубликовать результаты экспертизы всех сигналов о безопасности вакцины AstraZeneca. Препарат решили исследовать после заявления нескольких стран о прекращении использования вакцины от AstraZenеса. От препарата отказались представители Нидерландов, Норвегии, Дании, Австрии, Ирландии, Эстонии и Литвы.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование случаев тромбоэмболии.