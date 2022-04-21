Немецкие СМИ затравили журналистку, которая рассказывала правду о Донбассе

Алина Липп впервые приехала в Донбасс 2021 году. Она увидела зверства ВСУ и не нашла информации об этом в немецких СМИ. Это побудило девушку остаться в Донбассе и рассказывать правду своим землякам. Интервью с Липп опубликовали авторы Telegram-канала Shot.

Девушка отметила, что впервые столкнулась с неправильным поведением немецких СМИ еще в 2014 году. Она заметила, что жители ФРГ получают не всю информацию о происходящем на Украине.

«В прошлом году я со знакомым из Донецка впервые приехала в Донбасс. И там увидела, что украинцы уже восемь лет убивают людей — мирных жителей, особенно в серой зоне. И в немецких СМИ я ничего об этом не нашла. Так что я осталась, открыла еще больше платформ своих. И с тех пор я здесь, в Донецке, живу уже полгода. Рассказываю немцам, что в Донецке происходит», — сказала Липп.

Авторы Telegram-канала сообщили, что у девушки есть русские корни. Ее мама родом из Германии, а папа из России. Сама она родилась в ФРГ, в пригороде Гамбурга.

Липп отметила, что, кроме нее, в Донбассе нет правдивых зарубежных СМИ. Вместе с ней о ситуации в регионе рассказывает еще один журналист немецкого происхождения. Но он постоянно проживает в Санкт-Петербурге, а не в Донецке. Работа Липп пришлась не по душе немецким СМИ. Они не захотели слышать правду о Донбассе и начали травить девушку.

«В последнее время они начали плохо обо мне писать. Что я распространяю российские мировые заговоры. Мне закрыли мой PayPal-счет. Это проблема, потому что я независимый журналист. Я получала пожертвования от своих немецких подписчиков, и они больше не могут мне деньги перечислять. Но я все-таки продолжаю свою работу, это слишком важно», — сказала Лилл.

За полгода жизни в Донецке девушка успела проникнуться городом и его населением. Она сказала, что влюбилась в столицу ДНР, и отметила глубину души местных жителей. Для Липп это стало еще одним поводом остаться и продолжить работу.