Немецкие СМИ задали Штайнмайеру неудобные вопросы о визите на Украину | 360°

Мир 29 октября 2022, 18:43 Немецкие СМИ задали Штайнмайеру неудобные вопросы о визите на Украину Журналист Der Spiegel Фишер задал Штайнмайеру неудобные вопросы о визите на Украину РИА "Новости"

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Некоторые детали поездки президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину вызвали вопросы у журналиста популярной немецкой газеты Der Spiegel Томаса Фишера. Колумнист адресовал их в авторской колонке на сайте издания.

«А Германия сообщала заранее России о поездке президента? Если да, то что вам ответила? А если нет, то почему?», — написал Фишер.

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Немецкий президент посетил населенный пункт Корюкова в Черниговской области, а в момент объявления воздушной тревоги спустился в убежище. Журналист обратил внимание, что на опубликованных кадрах Штайнмайер выглядит абсолютно спокойным и безмятежным.

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«Корюковку атаковали российские военные? Каков был ущерб, если все-таки да? И третий вопрос — президент говорил с жителями Корюковки?» — задался вопросом журналист.

Фишер отметил, что ни российская, ни украинская сторона не сообщали об ударе по Корюковке. Штайнмайера он счел неудачным актером украинской пропаганды, сообщило издание «Утро.ру».

Политолог Валерий Коровин заявил «360», что Штайнмайер в ситуации с поездкой на Украине выглядит как «покорный щенок», выполняющий волю собственных хозяев.