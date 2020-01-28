Немецкие СМИ: в России произошел невероятный подъем сельского хозяйства

Сельское хозяйство в России испытало в последние годы «невероятный подъем». Наверстать упущенное аграрному сектору во многом удалось благодаря поддержке правительства. Для поддержания конкурентоспособности стране, по мнению иностранцев, еще нужно постараться.

Перспективы развития сельскохозяйственной отрасли в РФ оценило немецкое издание Der Tagesspiegel. В материале указано, что ограничения на ввоз продукции из Европы сыграл аграрному сектору на руку.

Эксперт Линда Гетц из немецкого Института имени Лейбница заметила, что в 2014 году Россия обеспечивала себя свининой на 83%. Сейчас страна снабжает себя этим мясом самостоятельно. Его импорт практически прекращен. Потребности РФ в мясе птицы тоже покрываются собственным производством.

Специалисты отмечают, что сельское хозяйство в России в последние годы делало ставку на выращивание масленичных культур. На экспорт главным образом страна пускает пшеницу. Причем ситуация, по сравнению с началом XXI века, изменилась довольно ощутимо.

«Теперь ни одна другая нация не экспортирует больше пшеницы, чем Россия», — подчеркнула Гетц.

Конкурентоспособность сельскохозяйственной сферы в России нужно поддерживать. Der Tagesspiegel обратил внимание на тот факт, что ситуация с обеспечением говядиной в стране далека от удовлетворительной. Не хватает, по мнению немецкого издания, и молочной продукции.

В качестве обоснования своей точки зрения авторы статьи привели высказывание министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина. Он заметил, что инфраструктуру в стране необходимо улучшить, а эффективность производства — повысить.