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    20 июня 2022, 10:51

    Немецкие СМИ указали на провал попыток Запада изолировать Россию

    Jungle Welt: попытки Запада изолировать Россию провалились

    Максим Зинкин

    Прошедший в Санкт-Петербурге Международный экономический форум продемонстрировал провал попыток западных стран изолировать Россию. Об этом написали авторы немецкого издания Jungle Welt.

    Немецкие СМИ указали на провал попыток Запада изолировать Россию

    Авторы публикации обратили внимание, что ПМЭФ-2022 посетили представители Индии, Китая, Турции и многих других стран, несмотря на угрозу санкций.

    «Многие из них хотят найти альтернативу западному миру. Например, председатель Китая Си Цзиньпин сообщил об интенсификации взаимной торговли с Россией, которая растет, несмотря на санкции», — говорится в статье.

    По мнению издания, Россия играет большую роль как в политическом, так и экономическом смысле. Это побуждает многие страны отказаться от участия в санкционных ограничениях против РФ.

    Ранее президент Владимир Путин заявил на полях ПМЭФ, что введенные Западом санкции против России дали ей новые возможности для развития.