Немецкие СМИ указали на провал попыток Запада изолировать Россию

Прошедший в Санкт-Петербурге Международный экономический форум продемонстрировал провал попыток западных стран изолировать Россию. Об этом написали авторы немецкого издания Jungle Welt.

Авторы публикации обратили внимание, что ПМЭФ-2022 посетили представители Индии, Китая, Турции и многих других стран, несмотря на угрозу санкций.

«Многие из них хотят найти альтернативу западному миру. Например, председатель Китая Си Цзиньпин сообщил об интенсификации взаимной торговли с Россией, которая растет, несмотря на санкции», — говорится в статье.

По мнению издания, Россия играет большую роль как в политическом, так и экономическом смысле. Это побуждает многие страны отказаться от участия в санкционных ограничениях против РФ.

Ранее президент Владимир Путин заявил на полях ПМЭФ, что введенные Западом санкции против России дали ей новые возможности для развития.