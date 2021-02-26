Немецкие СМИ сравнили «Спутник V» с нефтью по экспортному потенциалу

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может стать экспортным хитом. Ее уже сравнивают с нефтью. Однако поставки препарата в каждую страну Евросоюза по отдельности воспринимаются Брюсселем как попытка посеять раздор в ЕС, сообщило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Статья научного издания The Lancet о результатах исследования вакцины «Спутник V» показала, что по эффективности она ничуть не уступает препаратам Pfizer и Moderna. Российской вакцине уже доверились десятки стран, в том числе в Южной Америке. В Евросоюзе единственной страной, выдавшей разрешение на применение «Спутника V», стала Венгрия. Интерес к вакцине растет в Хорватии, а также Чехии и Словакии, где ситуация с коронавирусом близка к катастрофе и уже вовсю бушует «британский» штамм. Но поставки вакцины в эти страны блокируют партнеры по коалиции, которые настаивают на едином пути для ЕС.

Эксперт из области здравоохранения отметил, что «Спутник V» уже экспортируют во многие страны. В этом и есть ее репутационное преимущество.

«В принципе, это наша новая нефть», — приводятся слова эксперта.

В Москве ранее стартовали медосмотры потенциальных участников исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Облегченный однокомпонентный вариант вакцины будет поставляться за рубеж.