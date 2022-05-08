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    08 мая 2022, 07:25

    Немецкие СМИ сообщили о «сдвиге в мировом порядке» из-за российской спецоперации

    ZDF: начало спецоперации России на Украине спровоцировало сдвиг в мировом порядке

    Оксана Кириллова

    В отношениях Германии и Китая произошел перелом на фоне российской спецоперации на Украине. Если говорить более глобально, произошел «сдвиг в мировом порядке». Об этом написал журналист телеканала ZDF Томас Райхарт.

    Немецкие СМИ сообщили о «сдвиге в мировом порядке» из-за российской спецоперации

    Он напомнил о «недвусмысленной угрозе» Германии в адрес Китая: если Китай будет вмешиваться в антироссийские санкции или даже поставлять России вооружение, санкции наступят уже против КНР.

    «Подобные предупреждения из Берлина в адрес Пекина были столь же немыслимы несколько недель назад, как и поставки на Украину самоходных установок. Этот перелом трудно переоценить», — отметил журналист.

    Он констатировал окончательное прощание с политикой Меркель в отношении Китая «или, скорее, с китайской наивностью», когда Германия сосредоточилась на прибыльных экономических отношениях, не признавая «агрессивные амбиции» Китая стать великой державой.

    Райхарт констатировал, что спецоперация России на Украине сблизила Европу с США, а Россию — с Китаем.

    «Где находится Китай — давно ясно: тесно бок о бок с Россией. Это показывает сдвиг в мировом порядке, поворотный момент», — написал немецкий журналист.

    Он добавил, что компаниям Германии будет сложно найти замену китайскому рынку, его поставкам и технологиям.

    «Как показывает этот перелом, реальной проблемой в конечном счете является Китай», — подчеркнул Райхарт.