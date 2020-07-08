Немецкие СМИ разгадали зашифрованное в статье Путина «послание» Западу

По мнению представителей СМИ Германии, на Западе процитировали слова президента России, огибая острые углы и опустив неудобные темы. Так, не обратили внимание на отрывок, в котором Путин называет главные причины Второй мировой.

Российский лидер напомнил, почему возникли настроения реваншизма в Германии. По его словам, это произошло после унизительного для страны Версальского договора 1919 года. Как считают журналисты, эти слова указывают на то, что западные страны могут пожалеть о попытках унизить РФ.

«Главный аргумент российского президента заключается в том, что германо-советский пакт о ненападении 1939 года стал результатом продолжающегося дипломатического давления на СССР со стороны Запада», — отметили журналисты.

По их словам, глава РФ говорил об «ужасном вчерашнем дне», имея в виду настоящее время.