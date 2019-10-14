Немецкие СМИ рассказали об убытках ЕС из-за антироссийских санкций

Введенные Западом против России санкции бьют по стране только вполовину. Остальная часть убытков приходится на те страны, со стороны которых и были предприняты ограничительные меры.

К таким выводам пришли ученые Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики. Их результаты опубликовала немецкая газета Handelsblatt.

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Ежемесячно санкции ведут к потере четырех миллиардов долларов. При этом 45% из этой суммы теряют только «санкционирующие страны». 92% убытков из-за ограничений против России приходится на Евросоюз. Только Германия теряет в месяц 38% или 667 миллионов долларов.

Специалисты заметили, что экспорт в другие государства не спас и французские компании. Свои потери от санкций Запада против РФ Париж компенсировать так и не смог.

Ограничительные меры в отношении России были введены после событий на Украине в 2014 году. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела государства и применил санкции. В Кремле неоднократно заявляли, что не имеют отношение к конфликту в Донбассе.