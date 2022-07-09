Немецкие СМИ рассказали о «тройной ловушке» России, в которую попал Запад

России удалось эффективно выстраивать отношения с Западом на фоне введенных против нее санкций благодаря трем «козырям». Страна начала активно пользоваться рычагами газа, мира и партнерства.

Немецкий журналист Ульрих Райц описал тактическое преимущество РФ в своей статья для Focus.

«Причина, по которой у России сейчас есть несколько вариантов: Запад попал в тройную ловушку. Первый рычаг — газ. Второй — „мир“. Третий — партнер», — заявил он.

Полностью изолировать РФ западные страны не в состоянии, поскольку зависят от российских энергоресурсов.

Райц добавил, что как агрессора Россию воспринимают вовсе не все страны G20. Например, на саммите в Индонезии глава МИД РФ Сергей Лавров взаимодействовал и с китайскими, и с турецкими коллегами.

Тактику Турции журналист охарактеризовал как «политику на качелях» — государство старается показать свою важность.

Открыто поддержал президента РФ Владимира Путина и бразильский лидер Жаир Болсонару. Входящие в БРИКС страны — Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР — намерены стать определенным противовесом G7.

Сам Запад, по словам Райца, в буквальном смысле слова застрял в газовой ловушке.