Немецкие СМИ признали превосходство российской «Арматы» над «Леопардом-2» ФРГ

Согласно данным Die Welt, новая боевая машина получит 130-миллиметровую пушку производства Rheinmetall. Предполагается, что бронетехника будет готова к 2038 году. Немецкие СМИ не стали уточнять, в чем именно российский танк превосходит «Леопард-2». Не исключено, что речь шла об огневой мощи, уровне защиты, маневренности и датчиках.

СМИ предположили, что разработка нового танка может серьезно приостановиться из-за конкуренции между компаниями. Каждое государство попробует оснастить новую бронемашину своими характеристиками.