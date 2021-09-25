Немецкие СМИ предостерегли США от новых санкций против России

Санкции США против властей России, в том числе против главы правительства Михаила Мишустина, могут стать серьезной политической ошибкой. Об этом немецкий журналист Матиас Брюггманн написал в статье для Handelsblatt.

Попадание в санкционный список США премьер-министра такой важной страны, как Россия, стало бы невиданным прежде прецедентом, отметил Брюггманн.

«Санкции — не игрушка для Вашингтона, которую достают, когда кому-то захотелось ею поиграть», — написал автор.

Ограничительные меры должны применяться только при наличии оснований, указал колумнист. И те санкции, к которым сейчас призывают в Вашингтоне, не являются своевременными, подчеркнул он.

Брюггманн призвал США и Европу сотрудничать с Россией в целях решения насущных проблем, в том числе ситуации в Афганистане, климатических изменений и других глобальных вызовов. Меры, предлагаемые Западом, являются контрпродуктивными, указал он.

В конгрессе США ранее приняли проект закона, предполагающий введение персональных санкций против высшего руководства РФ и запрете на операции с российским госдолгом на вторичном рынке.