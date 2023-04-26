Мир 26 апреля 2023, 07:26 Немецкие СМИ показали на простом примере провал санкций против России Wirtschaftswoche: Запад не смог санкциями обрушить российскую авиацию Pxhere

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Анализ информации о воздушном движении над Российской Федерацией показал, что антироссийские санкции оказались неэффектины. Такой вывод сделал немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Издание изучило данные ресурса по мониторингу полетов Flightradar24 за прошедший год.

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«Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с движением с конца марта 2023 года не показывает существенных различий», — сказано в материале.

Журнал высказал мнение, что надежда Запада была основана на том, что три четверти российского парка гражданской авиации производится в США, Евросоюзе или Канаде. Однако президент России Владимир Путин быстро принял решение об экспроприации лайнеров, которые принадлежат западным странам и перерегистрацию их в стране.

Кроме того, РФ может получать запчасти из таких государств как Турция, Узбекистан, Казахстан или по неофициальным каналам. После начала спецоперации на Украине ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов, запчастей. Ранее стало известно, что канадские авиакомпании пострадали от закрытия РФ своего неба. Теперь полеты из Канады в страны Азии серьезно подорожали.