  • Немецкие СМИ оценили новые антироссийские санкции США

    28 ноября 2019, 15:26

    Ольга Ситникова

    Немецкое издание Spiegel не поверило истории США о «трагической гибели от рук Кремля борца за правду Сергея Магнитского». Она стала предлогом для новых антироссийских санкций, сообщил «Царьград».

    По мнению журналиста, международному финансисту и инвестору Биллу Браудеру смерть бывшего подчиненного открыла путь в политику. Автор материала отметил, что там версия финансиста пришлась кстати. Благодаря ей, Соединенные Штаты при любом раскрытом деле о «нарушении гражданских прав» применяют закон Магнитского и накладывают санкции.

    Депутат Госдумы назвал США причастными к «делу Магнитского»

    Подробнее

    Однако Sрiegеl усомнился в том, что экс-юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский разоблачал коррупционные действия без команды вышестоящих. По словам немецкой прессы, недавно обнаруженное электронное сообщение говорит о том, что Магнитский выполнял поручение Браудера.

    Журналист обратил внимание на то, что причастные к делу бывшего юриста постоянно изменяют показания. А Браудер уклоняется от разбирательств и странно ведет себя во время допросов. Автор уточнил, что на вопрос судьи о наличии у Магнитского диплома юриста, финансист ответил, что не знает.

    Ранее депутат Государственный думы Андрей Луговой во время интервью заявил, что американцы виноваты в «деле Магнитского».