По мнению журналиста, международному финансисту и инвестору Биллу Браудеру смерть бывшего подчиненного открыла путь в политику. Автор материала отметил, что там версия финансиста пришлась кстати. Благодаря ей, Соединенные Штаты при любом раскрытом деле о «нарушении гражданских прав» применяют закон Магнитского и накладывают санкции.

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Однако Sрiegеl усомнился в том, что экс-юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский разоблачал коррупционные действия без команды вышестоящих. По словам немецкой прессы, недавно обнаруженное электронное сообщение говорит о том, что Магнитский выполнял поручение Браудера.

Журналист обратил внимание на то, что причастные к делу бывшего юриста постоянно изменяют показания. А Браудер уклоняется от разбирательств и странно ведет себя во время допросов. Автор уточнил, что на вопрос судьи о наличии у Магнитского диплома юриста, финансист ответил, что не знает.

Ранее депутат Государственный думы Андрей Луговой во время интервью заявил, что американцы виноваты в «деле Магнитского».