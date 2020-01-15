Немецкие СМИ назвали «ошеломительным» новый российский авианосец

Газета Handelsblatt высоко оценила авианосец «Москва». Немецкие журналисты заявили, что российский флот в будущем может конкурировать с американскими ВМС.

«Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час», — говорится в статье.

Издание уточнило, что корабль способен перевозить на борту до 70 самолетов и вертолетов. На авианосце могут появиться ракеты «Циркон» и «Кинжал». «Циркон» газета назвала «чудо-оружием». В материале говорится, что авианосец «Москва» по плану начнут эксплуатировать в 2030 году. Однако сроки, по мнению Handelsblatt, могут сократить.

Автор статьи Андре Баллин заявил, что «амбиции Кремля» относительно внешней политики и безопасности в последние годы выросли. Он отметил, что российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу в Сирии. «На то же самое оно надеется теперь в Ливии», — заключил журналист.

Баллин считает, что после создания такого корабля ВМФ России с технической точки зрения ничем не будет уступать ВМС США. Таким образом, за американцами останется только количественное преимущество.

Ранее стало известно, что Китай построил свой первый авианосец. Он получил название «Шаньдун».