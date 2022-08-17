Европа страдает от засухи. Людей просят поменьше умываться, не поливать газоны и экономить воду любой ценой. Немецкие СМИ карикатурой проиллюстрировали проблему обмеления рек.

На обложке изданий изображены мужчины, справляющие нужду. Надпись на карикатуре: «На счету каждая капля».

Источник фото: Telegram-канал «Пул N3»

По данным СМИ, в Германии из-за почти рекордно низкого уровня воды в Рейне под угрозой оказалось судоходство. Ранее издание Bild сообщило, что если в ближайшее время в стране не пройдут дожди, то «высохнут не только поля и леса, но и вся экономика».

От климатических катаклизмов страдает немецкая энергетика. Гидроэлектростанции снизили темпы работы из-за обмелевших водоемов.

Эксперты считают, что аномальные температуры могут привести к настоящему экологическому бедствию. Запад мог бы уберечься от части проблем, если бы поучился дальновидности у России.