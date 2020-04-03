    03 апреля 2020, 17:55

    Немецкие проститутки остались без работы после закрытия борделей из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Тысячи секс-работниц в Германии остались без жилья и работы после закрытия борделей из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

    По данным портала «Русская планета», большая часть женщин родом из других стран. Теперь им негде жить, а из-за закрытых границ они не могут вернуться домой.

    «Коронавирус обернулся катастрофой. Я не могу заработать деньги с середины марта, мне даже спать негде», — поделилась одна из секс-работниц.

    Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, девушки пытаются найти клиентов на улице.