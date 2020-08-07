Немецкие предприниматели попросили защитить их от санкций США
В обращении к властям бизнесмены написали, что обвинения со стороны США «никуда не ведут».
«Поэтому мы призываем федеральное правительство и Еврокомиссию эффективно защитить немецкие и европейские компании от подобных атак со стороны третьих стран», — приводит слова из обращения предпринимателей РИА «Новости». Он также потребовали финансовой и правовой защиты от экстерриториальных санкции третьих стран. Еще предприниматели считают, что правительству «пришло время подумать о целенаправленных контрмерах».
Предприниматели отметили, что письмо от трех сенаторов США является «беспрецедентным актом» и «похоже на шантаж». Также по мнению авторов обращения, речь идет не только о «Северном потоке — 2», но о «защите свободной мировой экономики от произвольных ограничений со стороны отдельных государств». По словам бизнесменов, страна «должна защищать суверенитет Европы» от третьих стран. При этом власти Германии считают тон письма и его содержание неуместным.