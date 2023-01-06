06 января 2023, 01:55
Немецкие политологи обвинили США в эскалации конфликта на Украине
Junge Freiheit: политологи Геро и Ритц обвинили США в эскалации конфликта на Украине
США несут непосредственную ответственность за эскалацию конфликта на Украине, считают немецкие политологи Ульрика Геро и Хауке Ритц. Обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц в своей статье назвал их высказывания смелыми и отметил, что такая точка зрения опровергает «общепринятые на Западе положения».
Украинский лидер Владимир Зеленский, по мнению Геро и Ритца, теперь руководит разрушенной страной, у которой за плечами огромные долги. Кроме того, по их словам, политически Украина полностью зависит от США.
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Дальнейшая поддержка Украины Европой приведет к разрушению Евросоюза с последующей перезагрузкой отношений с Россией. Труд немецких политологов Хинц счел смелым.
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«Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции», — указал обозреватель в своем материале.
По данным агентства Reuters, американские власти включат в очередной пакет военной помощи Украине 50 боевых машин пехоты Bradley. Новый пакет военной помощи Киеву анонсируют в пятницу, 6 января, отметило издание «Политика сегодня».
США
Украина
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