Мир 06 января 2023, 01:55 Немецкие политологи обвинили США в эскалации конфликта на Украине Junge Freiheit: политологи Геро и Ритц обвинили США в эскалации конфликта на Украине Pxhere

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США несут непосредственную ответственность за эскалацию конфликта на Украине, считают немецкие политологи Ульрика Геро и Хауке Ритц. Обозреватель газеты Junge Freiheit Торстен Хинц в своей статье назвал их высказывания смелыми и отметил, что такая точка зрения опровергает «общепринятые на Западе положения».

Украинский лидер Владимир Зеленский, по мнению Геро и Ритца, теперь руководит разрушенной страной, у которой за плечами огромные долги. Кроме того, по их словам, политически Украина полностью зависит от США.

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Дальнейшая поддержка Украины Европой приведет к разрушению Евросоюза с последующей перезагрузкой отношений с Россией. Труд немецких политологов Хинц счел смелым.

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«Они осмелились сделать это и теперь, предсказуемо и логично, оказались в социальной изоляции», — указал обозреватель в своем материале.

По данным агентства Reuters, американские власти включат в очередной пакет военной помощи Украине 50 боевых машин пехоты Bradley. Новый пакет военной помощи Киеву анонсируют в пятницу, 6 января, отметило издание «Политика сегодня».