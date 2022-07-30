Немецкие политики предрекли Германии «кошмарное» будущее из-за санкций против России

Энергетические санкции против России подтолкнут страну к «кошмарному» сценарию. Об этом написали в материале для der Freitag члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун.

«Полный нефтяной бойкот против России с одновременной угрозой дефицита газа <…> — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся», — отметили авторы статьи.

Они указали на ошибку Запада, который ограничил экономическое взаимодействие с «крупнейшей в мире страной, в которой сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру».

В результате может приостановиться работа целых отраслей немецкой промышленности — пострадают люди с низким и средним уровнем дохода, среди которых будут и высококвалифицированные работники, спрогнозировали политики. Они также констатировали «вполне обоснованный» рост протестных настроений.

«В недавнем опросе 44% респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимость жизни», — подчеркнули авторы материала.