Мир 07 января 2023, 21:29 Немецкие политики испугались последствий поставок БМП Marder Украине Немецкие политики Вагенкнехт и Вайдель заявили о последствиях поставок БМП Marder Украине Pxhere

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Отправка Киеву западного оружия и военной техники ведет к большей эскалации, а жители Германии не поддерживают рост поставок. Об этом в Twitter написали депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт и председатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Как отметила Вагенкнехт, федеральное правительство разжигает «самый опасный конфликт со времен Второй мировой» вопреки воле большинства населения. Тактику страны она назвала совершенно безответственной и ведущей к новому витку эскалации из-за поставок БМП Marder.

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Депутат бундестага в своем заявлении сослалась на результаты исследования Tagesschau. По его данным, жители Германии не хотят увеличения трат Берлина на Украину. Расширение поставок вооружения, как отметила Вагенкнехт, не поддерживают 67% респондентов.

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Председатель партии «Альтернатива для Германии» добавила, что вместо того, чтобы работать над переговорами, «это фанатичное, маниакально одержимое, необразованное правительство азартных игроков ставит нашу страну на грань третьей мировой».

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции, Германии и США передать Украине бронетехнику, заявил, что организация хочет увидеть скорейшее завершение украинского конфликта.