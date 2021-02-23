Немецкие пивоварни уничтожили миллионы литров пива из-за коронавируса

В Германии пивоварни уничтожили миллионы литров пива. К такому жестокому решению их подтолкнула пандемия коронавируса и ограничения.

Более 300 пивоварен подписали письмо, в котором говорится о напряженной ситуации в этой отрасли. Об этом сообщила пресс-служба Объединения немецких пивоваров.

«Из-за ограничений и, как следствие, обвала рынка разливного пива пивоварни потеряли значительную часть своей экономической основы. Товары на многие миллионы евро, срок годности которых истек, уже пришлось уничтожить», — говорится в письме.

Из документа следует, что пивовары не смогли реализовать скоропортящийся товар. Одна из причин — закрытие властями предприятий общественного питания. Локдаун длится с начала ноября 2020 года, и окончание пока никто не обещает.

«1,5 тысячи немецких пивоварен остались с пустыми руками. Мы говорим преимущественно о средних и кустарных предприятиях, которые пережили мировые войны, экономические и валютные кризисы — и теперь переживают конец не по своей вине», — написали они.

По данным двух ведущих ассоциаций немецкой пивоваренной промышленности, на долю компаний приходится около 95% пива, производимого в Германии. Представители пивоварен призвали местную власть повлиять на ситуацию и помочь бизнесу финансово.