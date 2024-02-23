Мир 23 февраля 2024, 13:48 Немецкие офицеры призвали построить «мост дружбы» между Россией и ФРГ «Офицеры России» в Берлине почтили память погибших советских солдат РИА «Новости»

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Представители общероссийской организации «Офицеры России» вместе с немецкими офицерами возложили цветы к мемориалу погибшим советским военным в парке Тиргартен. Об этом сообщила ОСН.

Память погибших воинов в рамках мероприятия почтили более 100 человек. Один из офицеров Национальной народной армии ГДР выступил с речью и призвал возвести между Германией и России мост «за мир и дружбу».

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«Мы хотим здесь построить мост. Мост за мир. Мост за дружбу. Да здравствует дружба между народами Германии и Российской Федерации», — заявил он.

Представители российской организации назвали офицеров бывшей армии ГДР боевыми товарищами и напомнили, что те подвергались преследованию со стороны немецких властей даже спустя десятилетия после объединения Германии.

Ранее цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент Владимир Путин. Вместе с военнослужащими он почтил память погибших за Родину и установил венок из красных роз.